Samsun'da sahte parayı saklamak amacıyla kitabın içini para ölçüsünde kesen 2 zanlı yakalandı

Araçtaki M.Ç ve İ.Ç'nin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada sahte 200 liralık 46 banknot ile sahte parayı saklamak amacıyla içi para ölçüsünde kesilmiş kitap, 25 tabanca fişeği, 43 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve kenevir bitkisi ele geçirdi.

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