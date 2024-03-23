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        Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hakkında '12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:45
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        Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
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        SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde hakkında ‘12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ’12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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