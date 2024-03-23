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        Samsun'da gümrük kaçağı 8 lüks otomobil motoru ele geçirildi

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 otomobil motoru ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:02
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        Samsun'da gümrük kaçağı 8 lüks otomobil motoru ele geçirildi
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 otomobil motoru ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye araç motoru getirilip bütün ya da parçalara ayrılıp satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, Canik ilçesindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 8 lüks otomobil motoru ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ö. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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