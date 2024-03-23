Samsun'da gümrük kaçağı 8 lüks otomobil motoru ele geçirildi

Ekipler, Canik ilçesindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 8 lüks otomobil motoru ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye araç motoru getirilip bütün ya da parçalara ayrılıp satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

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