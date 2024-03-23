Yurt dışından lüks otomobil motoru getirip satan şüpheli, yakalandı

SAMSUN’un Canik ilçesinde yurt dışından kaçak yollarla lüks otomobil motoru getirip, bütün halinde veya parçalarına ayırıp satan şüpheli yakalandı. Şüpheliye ‘kaçakçılık kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kente araç motoru getirilip, burada bütün halinde veya parçalarına ayırıp satıldığı bilgisini aldı. Ekipler, Canik ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olan 8 gümrük kaçağı lüks otomobillere ait motor ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö. hakkında ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.