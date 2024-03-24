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        Kaymakam Özgür Kaya sporcularla iftarda buluştu

        Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Sporcularla İftar Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:23
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        Kaymakam Özgür Kaya sporcularla iftarda buluştu
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        Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Sporcularla İftar Programı" düzenlendi.

        Sporcularla iftarda bir araya gelen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, konuklarla ayrı ayrı ilgilendi.

        Kaymakam Kaya, "Her zaman gençlerin ve sporcuların yanındayız. Antrenmanlarınıza ve derslerinize çalışıp gayret ettiğinizde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ailelerinize de bizlere güvenip bu iftar programına, antrenmanlara, müsabakalara gönderdikleri için teşekkür ederiz. Tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dilerim." dedi.

        Kaymakam Özgür Kaya'dan çeşitli taleplerde bulunan sporcular kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

        İftar programına, Kaymakam Özgür Kaya ile Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, antrenörler ve sporcular katıldı.

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