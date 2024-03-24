Kaymakam Özgür Kaya sporcularla iftarda buluştu

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Sporcularla İftar Programı" düzenlendi.

Sporcularla iftarda bir araya gelen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, konuklarla ayrı ayrı ilgilendi.

Kaymakam Kaya, "Her zaman gençlerin ve sporcuların yanındayız. Antrenmanlarınıza ve derslerinize çalışıp gayret ettiğinizde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ailelerinize de bizlere güvenip bu iftar programına, antrenmanlara, müsabakalara gönderdikleri için teşekkür ederiz. Tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dilerim." dedi.