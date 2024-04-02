Samsun'da cinayetten 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

A.T. işlemler için ekipler tarafından emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, "kasten adam öldürme suçundan" 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin Atakum ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı.

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