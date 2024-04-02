Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi, biri ağır iki kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde duvara çarparak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ile bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 04:40 Güncelleme: 02.04.2024 - 05:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi, biri ağır iki kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un Bafra ilçesinde duvara çarparak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ile bir kişi yaralandı.

        Onur Besdil (29) yönetimindeki 45 AFA 553 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki duvara ve aydınlatma direğine çarparak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü Besdil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince sürücü ile otomobilde bulunan Dursun Ali Çakmak (41), Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Tarlaya devrilen otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail yardım kuruluşuna ait araca saldırdı
        İsrail yardım kuruluşuna ait araca saldırdı
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Manisa'da feci kaza
        Manisa'da feci kaza
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        10 erkek öğrenciye istismar iddiası!
        10 erkek öğrenciye istismar iddiası!
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!

        Benzer Haberler

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi 49 yaşında
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi 49 yaşında
        Samsun'da AK Parti'li Doğan başkan seçildi; ilçelerde AK Parti 8, MHP 3, YR...
        Samsun'da AK Parti'li Doğan başkan seçildi; ilçelerde AK Parti 8, MHP 3, YR...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Doğan, vatandaş...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Doğan, vatandaş...
        Samsun'da epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı
        SAMSUN AK Parti'li Yılmaz: Kazanan biz olalım diyorum (VİDEO EKLENDİ)
        SAMSUN AK Parti'li Yılmaz: Kazanan biz olalım diyorum (VİDEO EKLENDİ)
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Şimdi sıra millette
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Şimdi sıra millette