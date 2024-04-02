Samsun'da otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi, biri ağır iki kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde duvara çarparak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ile bir kişi yaralandı.

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