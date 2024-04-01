Samsun'da AK Parti'li Doğan başkan seçildi; ilçelerde AK Parti 8, MHP 3, YRP 3, CHP, İYİ Parti, BBP ve bağımsız aday da birer belediye kazandı

SAMSUN'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Halit Doğan Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 8, MHP 3, Yeniden Refah Partisi 3, CHP, İYİ Parti, BBP ve bağımsız aday da birer belediye kazandı.

Samsun'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Halit Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Samsun’un ilçelerinde ise Alaçam’da MHP’li Ramazan Özdemir, Asarcık’ta MHP’li Şerif Kılağuz, Atakum’da CHP’li Serhat Türkel, Ayvacık’ta Yeniden Refah Partili Refahittin Şencan, Bafra’da AK Parti'li Hamit Kılıç, Canik’te AK Parti'li İbrahim Sandıkçı, Çarşamba’da bağımsız aday Hüseyin Dündar, Havza’da AK Parti'li Murat İkiz, İlkadım’da AK Parti'li İhsan Kurnaz, Kavak’ta Yeniden Refah Partili Şerif Ün, Ladik’te Yeniden Refah Partili Adnan Topal, 19 Mayıs’ta AK Parti'li Osman Topaloğlu, Salıpazarı’nda BBP’li Refaettin Karaca, Tekkeköy’de AK Parti'li Mustafa Candal, Terme’de AK Parti'li Şenol Kul, Vezirköprü’de AK Parti'li Murat Gül ve Yakakent’te İYİ Partili Şerafettin Aydoğdu belediye başkanı oldu.