Samsun'da AK Parti'li Doğan başkan seçildi; ilçelerde AK Parti 8, MHP 3, YRP 3, CHP, İYİ Parti, BBP ve bağımsız aday da birer belediye kazandı
SAMSUN'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Halit Doğan Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
SAMSUN'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Halit Doğan Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 8, MHP 3, Yeniden Refah Partisi 3, CHP, İYİ Parti, BBP ve bağımsız aday da birer belediye kazandı.
Samsun'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Halit Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Samsun’un ilçelerinde ise Alaçam’da MHP’li Ramazan Özdemir, Asarcık’ta MHP’li Şerif Kılağuz, Atakum’da CHP’li Serhat Türkel, Ayvacık’ta Yeniden Refah Partili Refahittin Şencan, Bafra’da AK Parti'li Hamit Kılıç, Canik’te AK Parti'li İbrahim Sandıkçı, Çarşamba’da bağımsız aday Hüseyin Dündar, Havza’da AK Parti'li Murat İkiz, İlkadım’da AK Parti'li İhsan Kurnaz, Kavak’ta Yeniden Refah Partili Şerif Ün, Ladik’te Yeniden Refah Partili Adnan Topal, 19 Mayıs’ta AK Parti'li Osman Topaloğlu, Salıpazarı’nda BBP’li Refaettin Karaca, Tekkeköy’de AK Parti'li Mustafa Candal, Terme’de AK Parti'li Şenol Kul, Vezirköprü’de AK Parti'li Murat Gül ve Yakakent’te İYİ Partili Şerafettin Aydoğdu belediye başkanı oldu.
HALİT DOĞAN KİMDİR?
1978 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesi Yenikışla Mahallesi'nde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü İlkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılından 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti. Çarşambaspor’da ve Türkiye Ragbi Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 2019 Mahalli ve İdari Seçimleri'nde Cumhur ittifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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