Samsun'da epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü İlköğretim Okulundaki 1237 nolu sandıkta görevli olan Bekir Nafiz Özkan, görevi başında rahatsızlandı.

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