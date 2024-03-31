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        Samsun'da epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 21:32 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:32
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        Samsun'da epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü İlköğretim Okulundaki 1237 nolu sandıkta görevli olan Bekir Nafiz Özkan, görevi başında rahatsızlandı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen Özkan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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