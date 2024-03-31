AK Parti Havza Belediye Başkan adayı İkiz, oyunu verdi

Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Havza'da 145'i sabit, biri seyyar olmak üzere 146 sandıkta 30 bin 757 seçmen oy kullanıyor.

İkiz, Sondaj Mahallesi'nde Havza Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 1118 nolu sandıkta ailesiyle oyunu kullandı.

İkiz, seçimlerin güzel bir ortamda sakin şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın iradesine sahip çıkıp saygı duyacağız. Seçimler ülkemize, şehrimize hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz olsun." dedi.