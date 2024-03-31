Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphelendikleri K.D, N.G. ve Y.G'nin ikametinde yaptıkları aramalarda, 132 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliler ekiplerce işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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