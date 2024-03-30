Samsun'da valizinde 728 uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde valizinde 728 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde valizinde 728 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Emirefendi Mahallesi'de M.K'nin (23) valizindeki aramada, 728 sentetik ecza hapı buldu.
Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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