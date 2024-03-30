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        Samsun'da valizinde 728 uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde valizinde 728 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:37
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        Samsun'da valizinde 728 uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde valizinde 728 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Emirefendi Mahallesi'de M.K'nin (23) valizindeki aramada, 728 sentetik ecza hapı buldu.

        Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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