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        Samsun'da çiftçilere sera naylonu, tohum ve süt sağım makinesi dağıtıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde üreticilere çeltik ve kuru fasulye tohumu, sera naylonu ile 39 kadın üreticiye büyükbaş süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:00
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        Samsun'da çiftçilere sera naylonu, tohum ve süt sağım makinesi dağıtıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde üreticilere çeltik ve kuru fasulye tohumu, sera naylonu ile 39 kadın üreticiye büyükbaş süt sağım makinesi dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bakanlıklarınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Bafra ilçesinde üreticilere 250 dekar alanda ekilmek üzere 5 bin kilogram çeltik tohumu, 325 dekar alanda ekilmek üzere 3 bin 250 kilogram kuru fasulye tohumu, 18 üreticiye de sera naylonunun teslim edildiğini söyledi.

        Geçen yıl Bafra'da 132 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirten Sağlam, son yıllarda basınçlı sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğinde ülkeye örnek olan Bafra ilçesinde 20 kişiye yüzde 65 devlet destekli çeltik tohumu verildiğini anlattı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle, Samsun Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde "Kadın Çiftçilere Süt Sağım Makine Desteği Projesi" kapsamında 39 kadın çiftçiye de süt sağım makinesinin teslim edileceğini belirten Sağlam, böylece hayvancılıkta modern makinelerinin kullanımının teşvik edileceğini kaydetti.

        - "Kuru fasulye, bölge çiftçisine daha çok ekonomik katkı sağlayacaktır"

        Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında geçen yıl Bafra'da 3 bin dekar arazide kuru fasulye yetiştiriciliği yapıldığına dikkati çeken Sağlam, "Proje kapsamında yukarı kuşak mahallelerinde borsa ve karbeyazı çeşidi kuru fasulye tohumluğu dağıtımı yüzde 65 devlet destekli yapılacak. Yağışın yeterli olmadığı alanlarda da yetiştiriciliği yapılabilen kuru fasulye, bölge çiftçisine diğer ürünlere alternatif olarak daha çok ekonomik katkı sağlayacaktır." dedi.

        Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de ilçenin Türkiye'nin en önemli ovalarından olduğunun altını çizerek, "629 bin hektarlık tarım arazisine sahibiz. Projeler geliştirip çiftçiliğe destekler verdikleri için Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sarpun Mahallesi ile Akalan Mahallesi'nde fasulye tohumu dağıtmıştık. Bunların neticelerini aldık. Çeltik üretimi alanlarına brokoli ekimi yaptık. Çeltik ekiminde damla sulama yapılarak bunu Türkiye’de örnek bir ilçe haline getirdik." diye konuştu.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısı için yaklaşık 250 milyon liralık harcama yapıldığını belirterek, "Sadece burada 30 parselde her biri 24 dönüm olan modern seraların yapılabilmesi için çalışma yapılıyor. Türkiye'de çok profesyonel firmalar buraya gelecek. 22 firmanın tahsisi yapıldı. Burası bizim çiftçilerimize rol model olacak." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra üreticilere tohum ve sera naylonu ile süt sağım makineleri dağıtıldı.

        Törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile tarım birliği temsilcileri ve üreticiler katıldı.

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