Samsun'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt Mahallesi Yeşil Sokak'ta H.K'nin üzerinde yapılan aramada ise tüfek ile 71 kartuş bulundu.

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