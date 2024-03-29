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        Samsun'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda silahlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:07
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        Samsun'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda silahlar ele geçirildi.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında M.Ö'nün üzerinde yapılan aramada el yapımı ruhsatsız tabanca ele bulundu.

        Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum Çakırlar Yalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise araç konsolunun içine zulalanmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt Mahallesi Yeşil Sokak'ta H.K'nin üzerinde yapılan aramada ise tüfek ile 71 kartuş bulundu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

        Araçta bulunan A.K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, H.G'de ise pompalı tüfek ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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