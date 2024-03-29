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        Husumetlisinin minibüsünü kaçıran şüpheli gasptan tutuklandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:10
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        Husumetlisinin minibüsünü kaçıran şüpheli gasptan tutuklandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu T.E.’nin minibüsünü kaçıran Mustafa Sefa Kuyumcu, gasp suçundan tutuklandı.

        Olay, İlkadım ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde dün meydana geldi. Mustafa Sefa Kuyumcu, alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu T.E.’yi İstiklal Caddesi’nde minibüs ile seyir halindeyken gördü ve sıkışık trafikte iddiaya göre yakasından tutup aşağıya indirdi. Sürücü koltuğuna geçen Kuyumcu, bölgeden uzaklaştı. Kuyumcu, bir süre sonra da minibüsü Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın önünde bıraktı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mustafa Sefa Kuyumcu’yu yakalayıp gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından gasp suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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