Samsun'da polis trafik ile ilgili bilgilendirme yaptı

Yaya ve sürücülerin bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

İl merkezinde 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak trafik kuralları ve yayalara öncelik tanınması konusunda bilgilendirme yapıldı.

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