Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da iftar programında konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Bundan sonra milliyetçilik eskisi gibi sokakta mücadele etmekle olmayacaktır. Bundan sonra milliyetçilik, ailenizi, çocuklarınızı, neslinizi, kendinizi, sevginizi, irfanınızı ve tarihinizi korumakla ilgili olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 22:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da iftar programında konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Bundan sonra milliyetçilik eskisi gibi sokakta mücadele etmekle olmayacaktır. Bundan sonra milliyetçilik, ailenizi, çocuklarınızı, neslinizi, kendinizi, sevginizi, irfanınızı ve tarihinizi korumakla ilgili olacak." dedi.

        Topsakal, Ankara Samsun Federasyonu (ASFED), Ankara Samsun Sanayici, İş Adamı ve Yöneticileri Derneği (ASİYAD) ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

        İlyas Topsakal, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değinerek dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaşların özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek birlik, dayanışma ve toplumsal sorumluluğun önemine dikkati çekti.

        Dünyanın birçok yerinde Müslümanların kanının aktığını ifade eden Topsakal, "Çocuklar, kızlar, kadınlar hayatını kaybediyor. Dünyadaki savaşlarda şu an binlerce kadın ve kızımız ölüyor ve bizler burada onun sadece ahını tutabiliyoruz." dedi.

        Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinen Topsakal, Türk milliyetçiliğinin temelinde fikirde birlik ve dayanışma bulunduğunu ifade etti.

        Milliyetçiliğin günümüzde farklı bir sorumluluk alanı taşıdığına işaret eden Topsakal, şunları kaydetti:

        "Bundan sonra milliyetçilik eskisi gibi sokakta mücadele etmekle olmayacaktır. Bundan sonra milliyetçilik, ailenizi, çocuklarınızı, neslinizi, kendinizi, sevginizi, irfanınızı ve tarihinizi korumakla ilgili olacak. Çünkü dünya artık böyle. Avrupa'da 1950'den 1900'lü yılların sonuna kadar liberal sistem bütün insanlığı yok etti. Aileleri yok etti, evlilikleri ortadan kaldırdı. Anne-babayı ortadan kaldırdı, birey yaptı. Karı koca ilişkilerini ortadan kaldırdı. İnsanı bir makinesi gibi, köle gibi kullandı. Nihayet aileler bitti."

        Bugün ise birçok ülkede aile kurumunun yeniden güçlendirilmesine yönelik politikaların gündeme geldiğini ifade eden Topsakal, "O yüzden İtalya'da Meloni, Fransa'da Le Pen, o yüzden AfD Almanya'da kazanıyor. Yani aileyi koruyan, ailesini koruyan, devleti koruyan, milletini koruyan, anneyi babayı bilen, karıyı kocayı bilen iktidar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Batının dün olduğu gibi bugün de aynı olduğunu ve değişmeyeceğini kendi zenginliği için bütün herkesi öldürebileceğini savunan Topsakal, şöyle devam etti:

        "İran'ı böyle yaptı. Irak'ı böyle yaptı. Suriye'yi böyle yaptı. Libya'yı böyle yaptı. Bütün Afrika'yı baştan sona köle yaptı. Sizleri de köle yapmak isteyecektir. Ama Türk milleti, Türk İslam medeniyetiyle Batı'da adaleti de temsil etti. Yani bizim atalarımız dünyanın faziletinin, irfanının, medeniyetinin, bereketinin sembolü oldular ve bize böyle bir devlet bıraktılar. Şimdi de bizim devletimiz hem bereketin sembolü hem mazlumun yanında adaletin sembolü hem de dünyadaki iddia sahibi bir devlet. O yüzden etrafımızdaki bu kanın, revanın duracağını düşünmeyin. Bu daha da büyüyecektir. Sebebi şudur, dünyada artık Amerika'nın biten hükmü yeniden başka bir şekilde icra edilinceye kadar bu savaş devam edecektir. Bugün İran'da, Rusya'dadır, yarın Balkanlarda olabilir, yarın Tayvan'da olabilir, Hindistan Keşmir'de olabilir her yerde olabilir Afrika'da olabilir. Dolayısıyla güçlü olmak zorundasınız."

        Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet geleneğinin devamı olduğunu belirten Topsakal, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bizim devlet aklımızın üç beş siyasinin fikirleriyle örtüştüğünü söyleyemem. Bizim devlet aklımız devlet adamlarının süzme bilgisiyle gelir ve geleceğe ona göre şekillendirir. Türkiye'deki milliyetçiler de zengin değildir biliyor musunuz? Ama sözleri zengindir, akılları derindir, kalpleri geniştir, irfan sahibidirler. Bir gün Türk milletinin başına bütün Müslümanların ve dünyadaki insanların adaleti, fazileti ve irfanı koruma görevi bir gün sizin üzerinizde olacak ve bu görev hala bizim üzerimizde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti basit bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün Müslümanların vakıf devletidir çünkü hala Peygamberimizin emanetleri bizdedir. Biliyor musunuz? Selçuklulardan Osmanlı'dan kalan emanetler hala bu ülkededir. Sizin o halife dediğiniz o umde bizim meclisimizin umdesindedir. Hala terk edilmiş değildir. Bütün Müslümanların, bütün Türklerin, bütün insanlığın gözü buradadır. İster kabul edin, ister kabul etmeyin bu gerçeği."

        Programda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Genel Başkanı Osman Yılmaz birer konuşma yaptı. Programa, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Samsun'da şantiye deposunda yangın
        Samsun'da şantiye deposunda yangın
        Samsun'da şantiyede yangın
        Samsun'da şantiyede yangın
        Yakakent Belediyesinden kadınlara çiçek sürprizi
        Yakakent Belediyesinden kadınlara çiçek sürprizi
        Yeşilay gönüllülerinden esnafa bağımlılıkla mücadele ziyareti
        Yeşilay gönüllülerinden esnafa bağımlılıkla mücadele ziyareti
        Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi
        Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi
        Samsun'da YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi
        Samsun'da YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi