MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da iftar programında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Bundan sonra milliyetçilik eskisi gibi sokakta mücadele etmekle olmayacaktır. Bundan sonra milliyetçilik, ailenizi, çocuklarınızı, neslinizi, kendinizi, sevginizi, irfanınızı ve tarihinizi korumakla ilgili olacak." dedi.



Topsakal, Ankara Samsun Federasyonu (ASFED), Ankara Samsun Sanayici, İş Adamı ve Yöneticileri Derneği (ASİYAD) ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.



İlyas Topsakal, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değinerek dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaşların özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek birlik, dayanışma ve toplumsal sorumluluğun önemine dikkati çekti.



Dünyanın birçok yerinde Müslümanların kanının aktığını ifade eden Topsakal, "Çocuklar, kızlar, kadınlar hayatını kaybediyor. Dünyadaki savaşlarda şu an binlerce kadın ve kızımız ölüyor ve bizler burada onun sadece ahını tutabiliyoruz." dedi.



Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinen Topsakal, Türk milliyetçiliğinin temelinde fikirde birlik ve dayanışma bulunduğunu ifade etti.



Milliyetçiliğin günümüzde farklı bir sorumluluk alanı taşıdığına işaret eden Topsakal, şunları kaydetti:



"Bundan sonra milliyetçilik eskisi gibi sokakta mücadele etmekle olmayacaktır. Bundan sonra milliyetçilik, ailenizi, çocuklarınızı, neslinizi, kendinizi, sevginizi, irfanınızı ve tarihinizi korumakla ilgili olacak. Çünkü dünya artık böyle. Avrupa'da 1950'den 1900'lü yılların sonuna kadar liberal sistem bütün insanlığı yok etti. Aileleri yok etti, evlilikleri ortadan kaldırdı. Anne-babayı ortadan kaldırdı, birey yaptı. Karı koca ilişkilerini ortadan kaldırdı. İnsanı bir makinesi gibi, köle gibi kullandı. Nihayet aileler bitti."



Bugün ise birçok ülkede aile kurumunun yeniden güçlendirilmesine yönelik politikaların gündeme geldiğini ifade eden Topsakal, "O yüzden İtalya'da Meloni, Fransa'da Le Pen, o yüzden AfD Almanya'da kazanıyor. Yani aileyi koruyan, ailesini koruyan, devleti koruyan, milletini koruyan, anneyi babayı bilen, karıyı kocayı bilen iktidar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Batının dün olduğu gibi bugün de aynı olduğunu ve değişmeyeceğini kendi zenginliği için bütün herkesi öldürebileceğini savunan Topsakal, şöyle devam etti:



"İran'ı böyle yaptı. Irak'ı böyle yaptı. Suriye'yi böyle yaptı. Libya'yı böyle yaptı. Bütün Afrika'yı baştan sona köle yaptı. Sizleri de köle yapmak isteyecektir. Ama Türk milleti, Türk İslam medeniyetiyle Batı'da adaleti de temsil etti. Yani bizim atalarımız dünyanın faziletinin, irfanının, medeniyetinin, bereketinin sembolü oldular ve bize böyle bir devlet bıraktılar. Şimdi de bizim devletimiz hem bereketin sembolü hem mazlumun yanında adaletin sembolü hem de dünyadaki iddia sahibi bir devlet. O yüzden etrafımızdaki bu kanın, revanın duracağını düşünmeyin. Bu daha da büyüyecektir. Sebebi şudur, dünyada artık Amerika'nın biten hükmü yeniden başka bir şekilde icra edilinceye kadar bu savaş devam edecektir. Bugün İran'da, Rusya'dadır, yarın Balkanlarda olabilir, yarın Tayvan'da olabilir, Hindistan Keşmir'de olabilir her yerde olabilir Afrika'da olabilir. Dolayısıyla güçlü olmak zorundasınız."



Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet geleneğinin devamı olduğunu belirten Topsakal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizim devlet aklımızın üç beş siyasinin fikirleriyle örtüştüğünü söyleyemem. Bizim devlet aklımız devlet adamlarının süzme bilgisiyle gelir ve geleceğe ona göre şekillendirir. Türkiye'deki milliyetçiler de zengin değildir biliyor musunuz? Ama sözleri zengindir, akılları derindir, kalpleri geniştir, irfan sahibidirler. Bir gün Türk milletinin başına bütün Müslümanların ve dünyadaki insanların adaleti, fazileti ve irfanı koruma görevi bir gün sizin üzerinizde olacak ve bu görev hala bizim üzerimizde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti basit bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün Müslümanların vakıf devletidir çünkü hala Peygamberimizin emanetleri bizdedir. Biliyor musunuz? Selçuklulardan Osmanlı'dan kalan emanetler hala bu ülkededir. Sizin o halife dediğiniz o umde bizim meclisimizin umdesindedir. Hala terk edilmiş değildir. Bütün Müslümanların, bütün Türklerin, bütün insanlığın gözü buradadır. İster kabul edin, ister kabul etmeyin bu gerçeği."



Programda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Genel Başkanı Osman Yılmaz birer konuşma yaptı. Programa, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ile davetliler katıldı.



