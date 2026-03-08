Canlı
        Yakakent Belediyesinden kadınlara çiçek sürprizi

        Yakakent Belediyesinden kadınlara çiçek sürprizi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uzun süredir çiçek alamayan kadınları unutmadı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 18:24
        Yakakent Belediyesinden kadınlara çiçek sürprizi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uzun süredir çiçek alamayan kadınları unutmadı.


        Yakakent Belediyesi ekipleri, sahil yürüyüş yoluna üzerine çiçekler yapıştırılmış pano yerleştirdi. "Uzun zamandır çiçek almadıysanız bu sizin için" notuyla hazırlanan panoya bırakılan kırmızı karanfiller, sahilden geçen kadınlara hediye edildi.

        Etkinlik kapsamında kadınlar panodan çiçeklerini alırken, ortaya samimi ve renkli görüntüler çıktı. Uzun zamandır çiçek almayan kadınlar için hazırlanan bu küçük ama anlamlı jest vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlikte kadınların yanı sıra erkekler de panodan çiçek alarak eşlerine ve sevdiklerine hediye etti.

        Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, yaptığı açıklamada, etkinliğin uzun zamandır çiçek alamayan kadınların yüzünü güldürmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, “Bu küçük jestle, çiçek almak isteyip de alamayan veya çekinen herkesin yüzünde az da olsa bir tebessüm oluşturmayı hedefledik.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

