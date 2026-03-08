Samsunda üst geçide çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Mert Semiz (20) idaresindeki 55 AUF 282 plakalı otomobil, Ankara-Samsun Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde Şehit Mahmut Top Üst Geçidi'nin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü Semiz, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Semiz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.