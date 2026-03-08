AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Karaaslan, Samsun'da iftar programına katıldı:

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, "Belki de kadınlar tarih boyunca yaşadıkları en zor dönemlerden birini yaşıyorlar. Başta bölgemiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafında çok büyük acılar var ve bu acıların en büyük mağduru kadınlar ve çocuklar." dedi.



Karaaslan, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.



Programda konuşan Karaaslan, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin önemine değinerek, katılımcıları selamladı.



Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlatarak, kadınların dünya genelinde zor zamanlardan geçtiğini belirtti.



İçten hissederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayamadıklarını dile getiren Karaaslan, "Belki de kadınlar tarih boyunca yaşadıkları en zor dönemlerden birini yaşıyorlar. Başta bölgemiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafında çok büyük acılar var ve bu acıların en büyük mağduru kadınlar ve çocuklar." dedi.



Kadınların yaşanan acıları derinden hissettiğini vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:



"Hepimiz aynı zamanda bir anne, bir eş, bir abla, bir kardeş olarak kilometrelerce uzakta yaşanan acıları bile yüreğimizde hissediyoruz. Bu nedenle bugün bu özel günü sadece kutlamak değil, aynı zamanda tarihe yön veren kadınları anmak için bir fırsat olarak görüyorum. Bugün başta şehit annelerimiz olmak üzere şehit eşlerimizi, şehit kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bugün savaşların ve kaosların olduğu bir dönemde Türkiye olarak en büyük gücümüz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Attığı her adımla bu ülkenin geleceğine duyulan güveni pekiştiren bir lidere sahibiz. Kadınların toplumsal hayattaki rolü her geçen gün daha da güçleniyor. Kadınıyla erkeğiyle omuz omuza vererek çok önemli bir zaman diliminde birlikte yol yürüyoruz. Ekonomide, adalette, turizmde, şehircilikte, ticarette, eğitimde ve akademik hayatta kadınlar düne göre çok daha güçlüdür. Ancak yarın çok daha güçlü olacaklardır."



Karaaslan, kadınların toplumun her alanında daha fazla söz sahibi olması için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.



Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu ile partililer katıldı.

