AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, "Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerini rekor oy alarak zaferle taçlandıracağız." dedi.

Doğan, seçim çalışmalarına devam etti.

Samsun'a hizmet için yola çıktıklarını belirten Doğan, "Samsun'umuz daha hızlı, daha güçlü ve daha ileri olsun istiyoruz. Şehrimizi, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirme hedefiyle hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kutlu görevi şahsıma layık gördü. Biz de bu hedefle canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıklarken, "Sadece Samsun'un Belediye Başkanı adayı olarak değil, en çok oy alacak aday" olarak kendisini seçtiğini ifade ettiğini aktaran Doğan, "Hem çok büyük bir gurur hem de çok büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Samsun'umuz Cumhurbaşkanımıza her zaman vefasını göstermiştir. 31 Mart yerel seçimlerinde de hemşehrilerimizin aynı teveccühü göstereceklerine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Doğan, insan odaklı projelerle Samsun'u daha ileri taşıyacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: