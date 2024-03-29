AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, seçim çalışmalarını sürdürdü
Cumhur İttifakı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, "Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerini rekor oy alarak zaferle taçlandıracağız." dedi.
Cumhur İttifakı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, "Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerini rekor oy alarak zaferle taçlandıracağız." dedi.
Doğan, seçim çalışmalarına devam etti.
Samsun'a hizmet için yola çıktıklarını belirten Doğan, "Samsun'umuz daha hızlı, daha güçlü ve daha ileri olsun istiyoruz. Şehrimizi, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirme hedefiyle hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kutlu görevi şahsıma layık gördü. Biz de bu hedefle canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıklarken, "Sadece Samsun'un Belediye Başkanı adayı olarak değil, en çok oy alacak aday" olarak kendisini seçtiğini ifade ettiğini aktaran Doğan, "Hem çok büyük bir gurur hem de çok büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Samsun'umuz Cumhurbaşkanımıza her zaman vefasını göstermiştir. 31 Mart yerel seçimlerinde de hemşehrilerimizin aynı teveccühü göstereceklerine inancım tamdır." ifadesini kullandı.
Doğan, insan odaklı projelerle Samsun'u daha ileri taşıyacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bizim siyasetimizin merkezinde insan var, insanlarımızın mutluluğu var. Şehrimiz 17 ilçesi, 1251 mahallesi, güler yüzlü, yardımsever insanlarıyla her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu bilinçle, 'Samsun için hazırız, kararlıyız' diyerek sevgiyle ve dayanışmayla güçlenen bir şehir inşa edeceğiz. Samsun'umuz birçok potansiyeli barındıran bir şehir. Sanayisi, tarımı, turizmi, tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve iki üniversitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin incisi bir şehirde yaşıyoruz. Birçok farklı kültürden insanın bir arada yaşadığı, çok güzel bir mozaik şehirdir aynı zamanda Samsun. Bu gönül birlikteliği ile Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı Samsun olacak."
Samsun'un potansiyelini ve zenginliklerini artıracak yönetim anlayışıyla ilçeler, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve insanlarla ahenk içinde olacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Dünyadaki gelişmelere ve değişen taleplere anında yanıt verebilmek, yaşam kalitesini artırmak için her alanda daha hızlı olacağız. Ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan şehrin taleplerini karşılayabilmek ve sürdürülebilir olmak için daha güçlü ve gençlerimizle geleceği bugünden düşünerek, yarınları tasarlayabilmek için daha ileri olacağız. Samsun'umuz için hemşehrilerimizle birlikte hareket edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerini rekor oy alarak zaferle taçlandıracağız."
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