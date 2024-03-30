Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        OMÜ Bafra Yerleşkesi'nde 1100 fidan toprakla buluşturuldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde "Dünya Ormancılık Haftası" dolayısıyla fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ Bafra Yerleşkesi'nde 1100 fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde "Dünya Ormancılık Haftası" dolayısıyla fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, Bafra İşletme Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulunu (MYO) bünyesinde bulunduran Bafra Yerleşkesi'nde OMÜ ve Bafra Orman İşletme Müdürlüğünün iş birliğiyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konuşmada, Bafra Yerleşkesi'nde 300 dönüm alanda 50 dönüm orman bölgesi oluşturulmasının planlandığını söyledi.

        Bu yıl 10 dönümlük alanda dikim olsa da sonraki yıllarda 50 dönümlük alanın tamamının ağaçlandırılmasını hedeflediklerini anlatan Ünal, "Dünyamızdaki küresel iklim değişikliği karşısında nitelikli yaşam alanı oluşturma düşüncesiyle bugünü vesile kıldık. 1100 fidan toprakla buluşturuldu. Diktikten sonra bakımını yapmak ve sulamak suretiyle ihtiyaçlarını karşılayarak ağaçların yaşatılması en büyük sorumluluğumuz. Bu sorumluluğun bizden sonraki kuşaklara bir kültür olarak aktarılmasını temenni ediyoruz." dedi.

        Etkinliğe OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, OMÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Müdürü Doç. Dr. Hasan Akay, Bafra Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Seyfullah Gül, Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz
        Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Karaaslan, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti'li Karaaslan, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu
        Samsun'da çiftçilere sera naylonu, tohum ve süt sağım makinesi dağıtıldı
        Samsun'da çiftçilere sera naylonu, tohum ve süt sağım makinesi dağıtıldı
        Havza OSB'de saha incelemesi yapıldı
        Havza OSB'de saha incelemesi yapıldı
        Samsun'da polis trafik ile ilgili bilgilendirme yaptı
        Samsun'da polis trafik ile ilgili bilgilendirme yaptı
        Samsun'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
        Samsun'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, seçim çalışmalarını...
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, seçim çalışmalarını...