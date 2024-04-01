Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi 49 yaşında

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal "Üniversitemiz girişimci ve yenilikçi bir ruhla, bilim, teknik ve metedolojideki değişimleri dikkate alarak, politika üretmekte, kendini yenileyerek uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla yürümektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi 49 yaşında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal "Üniversitemiz girişimci ve yenilikçi bir ruhla, bilim, teknik ve metedolojideki değişimleri dikkate alarak, politika üretmekte, kendini yenileyerek uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla yürümektedir." dedi.

        Ünal, 1 Nisan 1975'te kurulan OMÜ'nün, kuruluş yıl dönümü nedeniyle gazetecilere yaptığı açıklamada, 49 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Sürekli gelişen bir üniversite olduklarına işaret eden Ünal, "Üniversitemiz girişimci ve yenilikçi bir ruhla, bilim, teknik ve metedolojideki değişimleri dikkate alarak, politika üretmekte, kendini yenileyerek uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Üniversitemizde eğitim, araştırma ve topluma hizmet politikalarındaki revizyonda, istihdam alanlarının beklentileri esas alınmış ve Yüksek Öğretim yeterlilikleri çerçevesi tam olarak uygulamaya konulmuştur. Bütün mezunlardan İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde B1 düzeyinde dil yeterliliği aranmış ve bitirme projeleriyle yetkinlik ölçümlenmesi bütün programlarımızda uygulamaya konulmuştur." diye konuştu.

        Eğitim, araştırma ve topluma hizmet politikalarındaki revizyon ve uygulamadaki kararlılığın sonucu olarak OMÜ'nün YÖKAK'tan 2021 yılında kurumsal akreditasyon belgesi aldığına işaret eden Ünal, "2023 yılında 'Yüksek Öğretimde İnovasyon ve Başarı' ödülüne layık görülmüş, Aday Araştırma Üniversitesi olarak tanımlanmış ve gözleme alınmıştır. OMÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasındaki yerini de 11 basamak yükselterek 35. sırada yer almış, URAP sıralamasında 26, Webometric'te 21, etkili üniversiteler sıralamasında 18, patentleme ve patentlerini ticarileştirmede üniversiteler arasında ilk 10 içerisinde yer almıştır." ifadelerini kullandı.

        Üniversite olarak Araştırma ve geliştirmeyi (AR-GE) kültüre dönüştürme iddiasında olduklarını bildiren Ünal, şöyle devam etti:

        "OMÜ, lisans düzeyindeki araştırmaları desteklemeyi önemsemiş, sonuç olarak TÜBİTAK lisans desteklerinde 2022 yılında 114 proje ile 2 kez 5'inci, 2023/2 dönemde 176 projeyle üniversiteler arasında 9'uncu sırada yerini almıştır. OMÜ, lisans düzeyindeki araştırmacıları desteklemek suretiyle ekosistemini geliştirmeyi ve tabana yaymayı hedeflemektedir. Bu amaçla Milli Eğitimle işbirliği yapmış ve OMÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin kurulmasına ön ayak olmuştur. Üreten her sektörün gereksinimi olan nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak sertifikalı eleman yetiştirmek suretiyle de insan kaynağını iyileştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda sektördeki gelişmeleri dikkate alarak elektrikli araç ustası yetiştirmek için özel bir gayrete girmiş, sektöre hizmet edecek 21 personel için 6 aylık sertifikalı bir eğitim programını uygulamaya başlamıştır. 2023 yılında bu tip programlarda 673 sertifika ile hizmetini belgelemiştir."

        OMÜ'nün yarınlara güçlü kadrolar oluşturmak amacı içinde olduğunun altını çizen Rektör Ünal, şunları kaydetti:

        "Uluslararası bir üniversite olma iddiasına sahip olan OMÜ, 116 ülkeden yaklaşık 6 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Toplumun her katmanına nitelikli sağlık hizmeti de sunan OMÜ, bölgede üretim yapan bütün sektörlerle kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilişki kurmakta, AR-GE'lerini üstlenme, ya da danışmanlık yapmak suretiyle üretimi daha verimli ve kazançlı hale getirme çabası içerisine girmiştir. Sanayicinin çalışan elemanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri verme konusunda da üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. 2023 yılını dijital dönüşüm yılı olarak tanımlayan OMÜ, hizmetlerini dijital ortama taşımıştır. Jop Social ismiyle marketlerde yerini alan bir mobil uygulama geliştirmiş, tamamen yerli olan bu uygulama ile uzmanlıklara erişimi kolaylaştırmış, staj ve iş bulma imkanlarını ilgililere sunma gayreti içerisine girmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması

        Benzer Haberler

        Samsun'da AK Parti'li Doğan başkan seçildi; ilçelerde AK Parti 8, MHP 3, YR...
        Samsun'da AK Parti'li Doğan başkan seçildi; ilçelerde AK Parti 8, MHP 3, YR...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Doğan, vatandaş...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Doğan, vatandaş...
        Samsun'da epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı
        SAMSUN AK Parti'li Yılmaz: Kazanan biz olalım diyorum (VİDEO EKLENDİ)
        SAMSUN AK Parti'li Yılmaz: Kazanan biz olalım diyorum (VİDEO EKLENDİ)
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Şimdi sıra millette
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Şimdi sıra millette
        Samsun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı