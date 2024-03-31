SAMSUN AK Parti'li Yılmaz: Kazanan biz olalım diyorum (VİDEO EKLENDİ)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Diğer siyasi parti mensuplarının da emeklerine sağlık demek istiyorum. Allah onların da niyetlerini halis kılsın. Ama kazanan biz olalım diyorum" dedi.

Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, oyunu kullanmak için Atakum ilçesindeki Recep Tanrıverdi Ortaokulu'na geldi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Özlem Maraş'ın eşlik ettiği Yılmaz, 1157 numaralı sandıkta oy kullandı. Daha sonra gazetecilere konuşan Yılmaz, "Her geçen zaman içerisinde daha da olgunlaşan, gelişen, bulunduğumuz coğrafyanın en ileri demokrasisi haline gelen, demokrasimizin güzel bir uygulaması olan seçim ve bunun yerel boyutunu bugün yaşıyoruz. İnsanlarımız, yurttaşlık bilincimizin gereği hiç tereddüt etmeksizin gelip, samimiyetle oylarını kullanıyorlar. Bu herhalde bir ülkede kolay kazanılabilecek bir şey değil. Dünyanın çok az ülkesindeki bu demokratik olgunluğu ve demokrasiye olan özen ile hassasiyeti insanların gözlerinde görüyorum" dedi.