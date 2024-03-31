Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, Memduhiye Mahallesi'nde şüphelendikleri G.B. ve S.A'nın araçlarında yaptıkları aramada 4 gram sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 esrar öğütme aparatı, 4 tabanca mermisi ve 4 tüfek kartuşunu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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