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        Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, oyunu Çarşamba'da kullandı

        Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:35
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        Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, oyunu Çarşamba'da kullandı
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        Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.

        Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı.

        Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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