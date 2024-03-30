Samsun'da 2 kişi valizlerindeki 13 bin 797 sentetik ecza hapıyla yakalandı

Ekipler, çalışma çerçevesinde Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde 2 şüphelinin valizlerinde arama yaptı. Aramada, valizlerde toplam 13 bin 797 sentetik ecza hapı bulundu.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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