Samsun'da 2 kişi valizlerindeki 13 bin 797 sentetik ecza hapıyla yakalandı
Samsun'da valizlerinde 13 bin 797 sentetik ecza hapı ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da valizlerinde 13 bin 797 sentetik ecza hapı ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışma çerçevesinde Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde 2 şüphelinin valizlerinde arama yaptı. Aramada, valizlerde toplam 13 bin 797 sentetik ecza hapı bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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