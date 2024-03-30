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        Samsun'da 2 kişi valizlerindeki 13 bin 797 sentetik ecza hapıyla yakalandı

        Samsun'da valizlerinde 13 bin 797 sentetik ecza hapı ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:21
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        Samsun'da 2 kişi valizlerindeki 13 bin 797 sentetik ecza hapıyla yakalandı
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        Samsun'da valizlerinde 13 bin 797 sentetik ecza hapı ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, çalışma çerçevesinde Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde 2 şüphelinin valizlerinde arama yaptı. Aramada, valizlerde toplam 13 bin 797 sentetik ecza hapı bulundu.

        Gözaltına alınan 2 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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