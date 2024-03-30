Muğla'da eşi tarafından öldürülen kadın, Samsun'da toprağa verildi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası Vedat Gülmüş (39) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş (34) memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası olan Vedat Gülmüş ile boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Gülmüş, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe Gülmüş’ün başına tek el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neşe Gülmüş’ün hayatını kaybettiği belirledi. 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş’ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Samsun’a gönderildi. Şüpheli Vedat Gülmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.