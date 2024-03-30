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        Muğla'da eşi tarafından öldürülen kadın, Samsun'da toprağa verildi

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası Vedat Gülmüş (39) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş (34) memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:55 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:00
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        Muğla'da eşi tarafından öldürülen kadın, Samsun'da toprağa verildi
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası Vedat Gülmüş (39) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş (34) memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, dün Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası olan Vedat Gülmüş ile boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Gülmüş, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe Gülmüş’ün başına tek el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neşe Gülmüş’ün hayatını kaybettiği belirledi. 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş’ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Samsun’a gönderildi. Şüpheli Vedat Gülmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Neşe Gülmüş’ün cenazesi, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Kutlukent Mahallesi Kutlukent Merkez Cami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Babası bir süre önce vefat eden, annesinin de ikinci evliliğini yaptığı Neşe Gülmüş'ün cenazesine dayısı ve aile yakınları katıldı.

        Neşe Gülmüş’ün Vedat Gülmüş için uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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