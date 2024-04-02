Havza Belediye Başkanı seçilen İkiz'den vatandaşlara teşekkür

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Havza Belediye Başkanlığına seçilen Murat İkiz, vatandaşlara teşekkür etti.

İkiz, Mehmetçik Meydanı'nda AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi.

İkiz, tüm Havzalılara teşekkür ederek, "İlçemizde sükunet içinde bir seçim süreci geçirdik. Rabb'im nasip etti, 5 yıl sonra tekrar Havza Belediye Başkanı olarak sizlerin destekleri ve oylarıyla sizlerin karşısındayım. Projelerimiz hazır, inşallah projelerimiz ile hem halkımızın gönlüne hem de hayatlarına dokunacağız." dedi.

Kurkmazlı ise seçim çalışmaları boyunca 81 kırsal ve 17 merkez mahallenin tamamını ziyaret ettiklerini anlatarak, "Allah'ın izniyle yine bir seçimden daha anlımızın akıyla çıktık. Şimdi bize destek veren halkımıza hizmet zamanı." ifadesini kullandı.

Yüksel de İkiz'in 15 yıllık belediyecilik deneyimine güvendiklerini dile getirerek, "Kurtuluş Savaşı'mızın ilk kıvılcımlarının çakıldığı Havza'mıza hizmet için gecemizi gündüzümüze katma zamanı. Şimdi oy veren vermeyen demeden tüm Havzalı hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışma zamanı. Her daim yolları açık olsun." diye konuştu.