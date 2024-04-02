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        Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:27
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        Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Kumköy Mahallesi'nde muhtar adaylarına oy vermeyle ilgili akrabalar Y.A. (68) ile Mustafa A. (41) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, belinden çıkardığı silahla Mustafa A'ya ateş etti.

        Yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan zanlı, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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