Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Zanlılar, "uyarıcı veya uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde A.S, Y.D, T.G. ve F.B'nin ikametlerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

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