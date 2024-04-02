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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:51
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Hürriyet Mahallesi'nde A.S, Y.D, T.G. ve F.B'nin ikametlerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

        Zanlılar, "uyarıcı veya uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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