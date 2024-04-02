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        Samsun'da uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:00
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        Samsun'da uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım Anadolu Mahallesi ve Canik Karşıyaka Mahallesi'nde B.T, D.T. ve M.K'nin adreslerinde arama yapıldı.

        Ekiplerin yaptığı aramada, 347 sentetik ecza, 1 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, A.Ç'nin husumetlisi T.K'yi, "seni silahla vururum" şeklinde tehdit etmesi üzerine şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

        Ekiplerin yaptığı aramalarda, 1 tabanca, 40 fişek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.Ç. hakkında "tehdit-hakaret" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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