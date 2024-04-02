Samsun'da uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 kişi yakalandı

Öte yandan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, A.Ç'nin husumetlisi T.K'yi, "seni silahla vururum" şeklinde tehdit etmesi üzerine şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım Anadolu Mahallesi ve Canik Karşıyaka Mahallesi'nde B.T, D.T. ve M.K'nin adreslerinde arama yapıldı.

Samsun'un İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

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