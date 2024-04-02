ASFED Havza Temsilciliğinden ihtiyaç sahiplerine destek

Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza İlçe Temsilciği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek çalışmaları devam ediyor.

Ramazan ayı içerisinde 50 adet yardım kolisi ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olan ASFED Havza Temsilciliği tarafından ikinci 50 adet yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

ASFED Havza İlçe Başkanı Aydın Kaya, ilçe temsilciliğin kurulmasının ardında kısa bir süre geçtiğini belirterek, "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın öne çıktığı mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebze de olsun katkı sunabilmek adına hazırlamış olduğumuz yardım kolilerimizin ikinci bölümünü de muhtarlarımıza teslim ederek ihtiyaç sahibi ailelerimize gönderdik." dedi.