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        Samsun'da 815 kişi NARVAS ile "şok" uygulamada sorgulandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan NARVAS ve "şok" uygulamalarda 815 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:08
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        Samsun'da 815 kişi NARVAS ile "şok" uygulamada sorgulandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan NARVAS ve "şok" uygulamalarda 815 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında, 60 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi.

        Yapılan çalışmada 1 kişide fişek ele geçirildi.

        Ayrıca Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan "şok" uygulamalarda, 755 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

        Öte yandan trafik yönünden 254 araç kontrol edildi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek, 2 amaç dışı bıçak, 1 plakasız motosiklet ele geçirildi.

        Çalışmada, 4 araca 41 bin 631 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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