Samsun'da 815 kişi NARVAS ile "şok" uygulamada sorgulandı

Ayrıca Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan "şok" uygulamalarda, 755 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan NARVAS ve "şok" uygulamalarda 815 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

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