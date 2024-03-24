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        Samsun'da 2 firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde 2 hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:44
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        Samsun'da 2 firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde 2 hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan E.D ve S.A'nın üstlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        S.A'nın "uyuşturucu madde kullanmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 6 ay, E.D'nin "uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri bulundurmak" suçlarından 3 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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