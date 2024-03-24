DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Samsun'da sürdürdü

Babacan, programına Canik ilçesinde de devam ettikten sonra Ordu'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Daha sonra İstiklal Caddesi'nde zaman zaman otobüsten inerek vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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