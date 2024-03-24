DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Samsun'da sürdürdü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalarına Samsun'da devam etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalarına Samsun'da devam etti.
Merkez İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde partililer tarafından karşılanan Babacan, kentte seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı.
Daha sonra İstiklal Caddesi'nde zaman zaman otobüsten inerek vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Babacan, programına Canik ilçesinde de devam ettikten sonra Ordu'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kebire Birer Türk eşlik etti.
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