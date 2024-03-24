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        Komşusunun altın ve parasını çalıp, arkadaşı üzerine araç aldı

        SAMSUN'daanahtar ile komşusunun evine girip, 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:55
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        Komşusunun altın ve parasını çalıp, arkadaşı üzerine araç aldı
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        SAMSUN'daanahtar ile komşusunun evine girip, 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan S.A., yakalandı. Şüphelinin altınları bozdurup, arkadaşı üzerine 400 bin TL araç aldığı da ortaya çıktı.

        Olay, 20 Mart'ta Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi 538'inci Sokak'ta meydana geldi. İftar için arkadaşına giden Şenol Duman'a (40) ait eve, ev sahibinin sakladığı anahtarı bularak giren S.A., 5 adet burma bilezik, 2 adet geniş bilezik, 2 adet çocuk bileziği, 1 adet künye, 1 adet kolye, 200 euro ve 30 Ekim 2024 tarihli 75 bin TL'lik senet çaldı. 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan şüpheli, ardından evin kapısını kilitleyip, anahtarı yerine koydu. Eve gelince durumu fark eden Şenol Duman'ın ihbarı sonrası Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin Duman'ın komşusu S.A. olduğu belirlendi. S.A. gözaltına alındı. S.A.'nın altınları kuyumcuda bozdurduğu, arkadaşı R.D.'nin üzerine 400 bin TL değerinde araç aldığı, kalan para ile de döviz aldığı tespit edildi. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan S.A., emniyetteki ifadesinde; komşusunun evden çıktığında anahtarı sakladığı yeri gördüğünü, bunun üzerine anahtarı alıp, eve girdiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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