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        BAL 12. grupta Samsun derbisinin kazananı Çarşambaspor oldu

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 21. hafta müsabakasında Alaçamspor, evinde Çarşambaspor'a 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:50 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:50
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        BAL 12. grupta Samsun derbisinin kazananı Çarşambaspor oldu
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        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 21. hafta müsabakasında Alaçamspor, evinde Çarşambaspor'a 3-2 mağlup oldu.

        Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta Alaçamspor evinde Çarşambaspor'u ağırladı.

        Çarşambaspor deplasmanda ilk yarıya hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu, 10. dakikada Mert Aktaş'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        Maçın ikinci yarısında ev sahibi Alaçamspor 56. ve 88. dakikada bulduğu gollerle maçı 2-2'ye getirse de Çarşambaspor 90. dakikada Mert Aktaş'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.

        Ligin 22. haftasında Alaçamspor Perşembespor'a konuk olacak, Çarşambaspor evinde Bartınspor'u ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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