BAL 12. grupta Samsun derbisinin kazananı Çarşambaspor oldu

Maçın ikinci yarısında ev sahibi Alaçamspor 56. ve 88. dakikada bulduğu gollerle maçı 2-2'ye getirse de Çarşambaspor 90. dakikada Mert Aktaş'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.

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