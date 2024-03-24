BAL 12. grupta Samsun derbisinin kazananı Çarşambaspor oldu
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 21. hafta müsabakasında Alaçamspor, evinde Çarşambaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 21. hafta müsabakasında Alaçamspor, evinde Çarşambaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta Alaçamspor evinde Çarşambaspor'u ağırladı.
Çarşambaspor deplasmanda ilk yarıya hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu, 10. dakikada Mert Aktaş'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında ev sahibi Alaçamspor 56. ve 88. dakikada bulduğu gollerle maçı 2-2'ye getirse de Çarşambaspor 90. dakikada Mert Aktaş'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.
Ligin 22. haftasında Alaçamspor Perşembespor'a konuk olacak, Çarşambaspor evinde Bartınspor'u ağırlayacak.
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