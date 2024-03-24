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        Samsun'da balkon inşaatının çökmesi sonucu 1 kişi öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde balkon inşaatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:56 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:56
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        Samsun'da balkon inşaatının çökmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Samsun'un Terme ilçesinde balkon inşaatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bazlamaç Mahallesi'nde A.D (58), evinin yanında bulunan zemin kattaki balkon inşaatının kalıplarını sökmek istedi.

        A.D. inşaat direklerini çıkarmak istediği esnada balkon çöktü. A.D'nin enkaz altında kaldığını gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, molozların altından çıkarılan A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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