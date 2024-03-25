Bafra'da "Sele Sepet Top Kandil" geleneği sürdürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri yapıldı.

Her yıl ramazan ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede düzenlenen şenlikler kapsamında, İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde toplanan vatandaşlar, mehteran marşları eşliğinde, Gençlik Caddesi ile Hükümet Caddesi'ni takip ederek Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne kadar yürüdü.

Buradaki etkinlikte konuşan, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sele Sepet" manisi ile sözlerine başlayarak, Belediye olarak bir geleneği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.