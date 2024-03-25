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        Havza'da TÜBİTAK bilim söyleşileri devam ediyor

        Samsun'un Havza ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, "Derin Okyanuslar: İklim değişikliğinden uzay keşiflerinin ipuçlarına, gezegenimizin en büyük habitatına bir bakış" konulu söyleşi ile devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:33 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:33
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        Havza'da TÜBİTAK bilim söyleşileri devam ediyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, "Derin Okyanuslar: İklim değişikliğinden uzay keşiflerinin ipuçlarına, gezegenimizin en büyük habitatına bir bakış" konulu söyleşi ile devam etti.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'ne Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yücel, konuşmacı olarak katıldı.

        Yücel, öğrencilere ileri teknoloji, uzaydan okyanusların takibi, okyanus habitatı gibi konularda bilgiler aktardı.

        Söyleşiye, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Okul Müdürü Mahmut Bektaş, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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