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        TSK Güçlendirme Vakfı'ndan Havza'ya teşekkür

        Samsun'un Havza ilçesinde, "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" başvuruları esnasında toplanan 16 bin liranın bağışlandığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından bağışta bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:35
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        TSK Güçlendirme Vakfı'ndan Havza'ya teşekkür
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        Samsun'un Havza ilçesinde, "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" başvuruları esnasında toplanan 16 bin liranın bağışlandığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından bağışta bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

        TSK Güçlendirme Vakfı Basın Şube Müdürü emekli Albay Murat Dirican ve Vakfın Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Faruk Yılmaz, Kaymakam Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.

        Dirican ve Yılmaz, Kaymakam Ayvat'a TSK Güçlendirme Vakfına yaptıkları bağışlardan ötürü teşekkür belgesi ve plaket verdi.

        Kaymakam Ayvat, Dirican'a teşekkür ederek, "İstedik ki gençlerimiz de TSK Güçlendirme Vakfı gibi vakıflara yönelik bir farkındalık oluşsun ve TSK Vakfı'nı tanısınlar. Bizler biliyoruz ki TSK Vakfı'na bağışladığımız bir kuruş ülke savunması için çok önemli. TSK Vakfı'nın finansmanı ile askerimiz ve ülkemizi korumak adına üretilecek savunma sanayi teknolojileri bizler için çok önemli. İnşallah bundan sonra da tüm organizasyonlarımızda bu tür bağışlar yapacağız." dedi.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, TSK Güçlendirme Vakfı Basın Şube Müdürü emekli Albay Murat Dirican ve Vakfın Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Faruk Yılmaz ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun daha sonra Havza Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler.

        Atatürk Evi ziyaretinin ardından Havza Spor Salonunda düzenlenen teşekkür belgesi dağıtım törenine geçildi.

        Burada TSK Güçlendirme Vakfı Basın Şube Müdürü Dirican tarafından turnuvaya katılarak TSK Güçlendirme Vakfı'na biner lira bağışlayan resmi kurum takımlarının ve özel takımların temsilcileri ile kurum amirlerine teşekkür plaketi verildi.

        Dirican yapılan her yardımın ülke savunması için önemli projelerin finanse edilmesinde kullanıldığını belirterek bağış yapan tüm takımlara teşekkür etti.

        Ayrıca törende turnuvanın yürütücüsü olan Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bronz madalya ve beratı verildi.

        Tören sonrası Kaymakam Ayvat, Dirican’a semaver hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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