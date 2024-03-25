TSK Güçlendirme Vakfı'ndan Havza'ya teşekkür

Samsun'un Havza ilçesinde, "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" başvuruları esnasında toplanan 16 bin liranın bağışlandığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından bağışta bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

TSK Güçlendirme Vakfı Basın Şube Müdürü emekli Albay Murat Dirican ve Vakfın Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Faruk Yılmaz, Kaymakam Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.

Dirican ve Yılmaz, Kaymakam Ayvat'a TSK Güçlendirme Vakfına yaptıkları bağışlardan ötürü teşekkür belgesi ve plaket verdi.

Kaymakam Ayvat, Dirican'a teşekkür ederek, "İstedik ki gençlerimiz de TSK Güçlendirme Vakfı gibi vakıflara yönelik bir farkındalık oluşsun ve TSK Vakfı'nı tanısınlar. Bizler biliyoruz ki TSK Vakfı'na bağışladığımız bir kuruş ülke savunması için çok önemli. TSK Vakfı'nın finansmanı ile askerimiz ve ülkemizi korumak adına üretilecek savunma sanayi teknolojileri bizler için çok önemli. İnşallah bundan sonra da tüm organizasyonlarımızda bu tür bağışlar yapacağız." dedi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, TSK Güçlendirme Vakfı Basın Şube Müdürü emekli Albay Murat Dirican ve Vakfın Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Faruk Yılmaz ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun daha sonra Havza Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler.