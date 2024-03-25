Samsun'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gezer ve Kurt dualarla anıldı

Bafra'da 25 Mart 2008 tarihinde Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden, teknik direktör Sedat Gezer ve kaleci antrenörü İsmail Kurt dualarla anıldı.

Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda Bafra Belediye Spor'un kaleci antrenörü İsmail Kurt'un mezarı başında yapılan anmada, merhum Gezer ve Kurt için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Kurt'un mezarına karanfiller bırakıldı.

Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, "16 yıl önce tüm Bafra'yı ve spor camiasını hüzne boğan saldırı sonucu hayatlarını kaybeden iki başarılı spor adamımızı bugün de dualarla yad ediyoruz. Bafra onları unutmadı. Unutmayacak. Her ikisine de Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Ailelerine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum." dedi.