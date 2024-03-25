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        Samsun'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gezer ve Kurt dualarla anıldı

        Bafra'da 25 Mart 2008 tarihinde Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden, teknik direktör Sedat Gezer ve kaleci antrenörü İsmail Kurt dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:42
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        Samsun'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gezer ve Kurt dualarla anıldı
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        Bafra'da 25 Mart 2008 tarihinde Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden, teknik direktör Sedat Gezer ve kaleci antrenörü İsmail Kurt dualarla anıldı.

        Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda Bafra Belediye Spor'un kaleci antrenörü İsmail Kurt'un mezarı başında yapılan anmada, merhum Gezer ve Kurt için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Kurt'un mezarına karanfiller bırakıldı.

        Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, "16 yıl önce tüm Bafra'yı ve spor camiasını hüzne boğan saldırı sonucu hayatlarını kaybeden iki başarılı spor adamımızı bugün de dualarla yad ediyoruz. Bafra onları unutmadı. Unutmayacak. Her ikisine de Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Ailelerine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

        Anma törenine, Kılıç ile merhum kaleci antrenörü İsmail Kurt'un eşi Leyla Kurt, oğlu Alican Kurt, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bafra Belediyesi Spor Müdürü Yusuf Danışmaz, Bafralı spor adamları ve Sedat Gezer ve İsmail Kurt'un takım arkadaşları katıldı.

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