Samsun'dan kısa kısa

19 Mayıs ilçesinde Samsun Üniversitesi Toplumsal Fayda ve Gönüllülük Topluluğu iftar programı düzenledi.

İftar programına 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da davet edildi.

Programa katılan Başkan Topaloğlu öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Başkan Topaloğlu Samsun Üniversitesi'nin 19 Mayıs ilçesi için önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Samsun Üniversitemiz öğrenci kapasitesi, derslik sayısı ve bölüm sayısı olarak her yıl büyüyor. İlçemize önemli bir değer katıyor. Temennimiz 19 Mayıs ilçemizin gelecek yıllarda üniversite kenti olarak anılması ve tercih edilen bir ilçe olmasıdır." dedi.