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        Samsun'da şok uygulamalarda 5 kişi yakalandı

        Samsun'da yapılan şok uygulama ve operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:54
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        Samsun'da şok uygulamalarda 5 kişi yakalandı
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        Samsun'da yapılan şok uygulama ve operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

        Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karşıyaka Mahallesi'nde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının firari şüphelisi T.B, olayda kullandığı tüfekle yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan R.K'nin üzerinde 130,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişinin üst aramasında 19,27 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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