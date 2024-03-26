Samsun'da şok uygulamalarda 5 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yapılan şok uygulama ve operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

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