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        Samsun'da Kütüphane Haftası kutlandı

        Samsun'da 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:18
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        Samsun'da Kütüphane Haftası kutlandı
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        Samsun'da 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Samsun İl Kültür Turizm Müdür Vekili Hasan Kılıçaslan, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, kütüphaneciliğin yazının bulunmasından sonra bugüne kadar devam ettiğini söyledi.

        Anadolu medeniyetinde kütüphaneciliğin yerinin önemli olduğunu belirten Kılıçaslan, "Anadolu Selçuklular'dan Büyük Selçuklular'a, sonrasında Osmanlı kütüphaneciliğinin vakıflar aracılığıyla yapıldığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine geldiğimizde, devlet eliyle başlamış. Bugün tema olarak yapay zeka kütüphaneciliğine kadar geldik." dedi.

        Günümüzde kütüphanelerin geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini anlatan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

        "Yapay zeka kütüphanesinden bahsediliyor. Samsun'umuzda bebek kütüphanemiz var, çocuk kütüphanemiz var, gençler için zaten var. Atakum ilçesinde Türkiye'nin en büyük kütüphanesi inşaat halinde. Her mahallede bir kütüphane olmasını temenni ediyorum. Çünkü çocuk kütüphaneye gittiğinde hiçbir şey yapmasa, çevresine baksa orada okuyanları, kitapları görecek. Boş vaktinden, mahalle köşelerinde, kötü alışkanlıklara bulaşmamış olacak. Bu vesileyle 60. Kütüphane Haftası'nı kutluyorum."

        Etkinlikte İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de "roman kahramanları" konulu skeç gösterisi yaptı.

        Samsun'da aşıklık geleneğini "Aşık Obalı" mahlasıyla devam ettiren Mustafa Bilir ve şair Kenan Yavuzarslan da halk müziği dinletisi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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