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        Futbol: Hazırlık maçı

        Yılport Samsunspor, milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:26 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:26
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Yılport Samsunspor, milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı.

        19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın 43. saniyesinde Suat Kaya’nın attığı golle 1-0 geriye düşen Samsunspor, 7. dakikada Dimata ile beraberlik golünü buldu.

        Kırmızı-beyazlı takım, 28. dakikada Holse ve 32. dakikada Schinder'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

        Samsun ekibi, 61. dakikada Taylan Antalyalı, 81. dakikada Emre Kılıç ve 83. dakikada Ercan Kara'nın ayağından bulduğu gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

        Samsunspor'da 2 oyuncu, milli takımlarının aday kadrosunda yer aldığı için özel maçta forma giyemedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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