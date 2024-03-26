Futbol: Hazırlık maçı
Yılport Samsunspor, milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı.
Yılport Samsunspor, milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı.
19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın 43. saniyesinde Suat Kaya’nın attığı golle 1-0 geriye düşen Samsunspor, 7. dakikada Dimata ile beraberlik golünü buldu.
Kırmızı-beyazlı takım, 28. dakikada Holse ve 32. dakikada Schinder'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.
Samsun ekibi, 61. dakikada Taylan Antalyalı, 81. dakikada Emre Kılıç ve 83. dakikada Ercan Kara'nın ayağından bulduğu gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı.
Samsunspor'da 2 oyuncu, milli takımlarının aday kadrosunda yer aldığı için özel maçta forma giyemedi.
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