Alaçam'da el sanatları sergisi düzenlendi

Alaçam anneler parkı sosyal tesisinde açılan sergide, Alaçam Gençlik Merkezi'nde yapılan rölyef, ahşap boyama, mısır kabuğu örme, bambu, sepet örücülüğü takı tasarım, rafya teknikleriyle hazırlanan el emeği birçok ürün beğeniye sunuldu.

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