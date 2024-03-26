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        Alaçam'da el sanatları sergisi düzenlendi

        Samsun Alaçam'da Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan el sanatları atölyesinde yapılan çalışmalar el sanatları sergisinde sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:28 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:28
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        Alaçam'da el sanatları sergisi düzenlendi
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        Samsun Alaçam'da Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan el sanatları atölyesinde yapılan çalışmalar el sanatları sergisinde sergilendi.

        Alaçam anneler parkı sosyal tesisinde açılan sergide, Alaçam Gençlik Merkezi'nde yapılan rölyef, ahşap boyama, mısır kabuğu örme, bambu, sepet örücülüğü takı tasarım, rafya teknikleriyle hazırlanan el emeği birçok ürün beğeniye sunuldu.

        Sergi açılışına, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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