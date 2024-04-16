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        Arkadaşını bıçakladı, 'Birini öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti

        SAMSUN'da birlikte içki içtiği arkadaşı Salih Kaplanoğlu'nu (45) öldüren Hakan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:35 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:40
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        Arkadaşını bıçakladı, 'Birini öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti
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        SAMSUN'da birlikte içki içtiği arkadaşı Salih Kaplanoğlu'nu (45) öldüren Hakan İ. (50), "Birini öldürdüm, gelin" diyerek kendisini ihbar etti.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte içki içen Hakan İ. ile arkadaşı Salih Kaplanoğlu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Hakan İ., Kaplanoğlu'nu dövüp, yüzünden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Hakan İ., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Birini öldürdüm, gelin" diyerek ihbarda bulundu. Kaplanoğlu'nu tanımadığını öne süren Hakan İ. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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