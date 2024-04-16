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        Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 00:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 00:30
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        Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.S. idaresindeki 55 SS 634 plakalı otomobil, Umut Mahallesi 615. Sokak’ta, R.T'nin kullandığı 55 ANP 170 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.S, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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